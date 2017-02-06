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Dick Advocaat: “Golü Bulduk Ve Kazandık”

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Dick Advocaat: “Golü Bulduk Ve Kazandık”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, golü bulup kazandıklarını...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, golü bulup kazandıklarını ifade etti.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, 1-0 biten mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında, bu maça özel olarak hazırlandıklarını ifade ederek, "Kayserispor maçının ardından pazartesi bu maçın hazırlığı başladı. Oyuncularımla toplantı yaptık. "Bu tür maçlar oynayacaksanız, elinizde başka şans yoktur" dedim. Beşiktaş'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Özellikle ilk yarıda bizden daha fazla topa sahip olan takım Beşiktaş'tı. Ama pozisyon üretme konusunda çok başarılı olamadılar. Kırmızı kartın ardından durum değişti. Oyuna dikte eden taraf biz olduk. İlk yarıda Beşiktaş'ın lehine bir futbol vardı, ikinci yarıda ise tam tersi bir görüntü oldu. Golü bulduk ve galibiyetle ayrıldık buradan" diye konuştu.

"Hakemi konuşmak istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisine hakemle ilgili soru sorulması üzerine, "Ben burada maçı konuşmak istiyorum, hakemin kararını konuşmak istemiyorum. Harika geçmişi olan ve harika tarihi olan iki büyük takımın maçını izledik. Hakem kararları, maçın içinde olan bir durum. Bugün oynanan oyunla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Devre arasında yaşanan olaylarla ilgili olarak ne söyleyebilirim ki? Soyunma odasında futbolcularıma sakin olmaları gerektiğini söyledim. Tünelde yaşananlarla ilgili olarak herhangi bir şey konuşmadım. Eğer karşılaşma 11'e 11'e oynansa idi, şunu biliyoruz ki Beşiktaş çok iyi bir takım, bireysel anlamda etkili oyuncuları var. Bu oyunculara boşluk bırakırsanız ve boş alan bırakırsanız, Beşiktaş herkesi yenecek bir takım. İlk yarı 11'e 11 oynandı ve maçın ilk yarısında Beşiktaş daha yoğun oynayan taraftı" dedi.

"Şenol Güneş'e büyük saygım var"

Soyunma odasına giderken yaşanan olaylarla ilgili olarak konuşması gereken kişinin kendisi olmadığını ifade eden Advocaat, Şenol Güneş'e de çok saygı duyduğunu belirterek "Beşiktaş'ın hocasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok bilinen, tanınan bir teknik direktör. O da duygularıyla yaşıyor ve bu işi yapıyor. Benim için de aynısı geçerli. Çok fazla konuşacak bir şey yok. İkinci yarıda çok fazla puan kaybı yaşadık. Adanaspor ve Kayserispor'a puan kaybettik. Başakşehir ve Beşiktaş gibi çok önemli takımlar karşısında sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyuncularımızın, daha zayıf görünen takımlara karşı da iyi bir görüntü sergilemesi gerekiyor. Ancak hala oyunumuzu geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Van Persie bir şey yapmadı"

Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu televizyondan izlediğini ifade eden Hollandalı hoca, "Ben orada olanları televizyondan gördüm. Tosic bu hareketi yaptı ve hakem de yanındaydı. Ben bir dönem Sırbistan Milli Takımı'nda çalıştım ve oradan öğrencimdi. Harika bir çocuk Tosic. Umarım ceza almaz. Pozisyonun öncesinde Robin'in rakibe bir koşusu var. Ancak o kırmızı kartı gerektirecek herhangi bir şey yapmadı. Robin'i oyunda tuttum. İlk yarıda sarı kart görmüştü ancak onu oyundan çıkarmak gibi bir düşüncem olmadı. Gerekli uyarıları yaptık, zaten akıllı ve tecrübeli bir oyuncu. Robin için şunu sormak gerekir; fiziksel anlamda doğru şekilde mi, değil mi? Bu akşam doğru şekildeydi."

"İki oyuncu da ikinci şansı hak etti"

Emenike ve Gregory van der Wiel'in affedilmesi ile ilgili de konuşan Advocaat, "Hem Emenike hem de van der Wiel'e söyledim ve size de aktarıyorum, ikisi için de başka kulüp bulmak daha mantıklı görünüyordu. 1,5 ay boyunca B takımla antrenmanlara çıktılar ancak herkes ikinci bir şansı hak eder. İkisi de buraya geri dönmeyi çok istiyorlardı. Takıma artı katacaklardır" diyerek sözlerini noktaladı.

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