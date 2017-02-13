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Dicle Belediyesine Kayyum Atandı

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Dicle Belediyesine Kayyum Atandı
Diyarbakır'ın Dicle Belediyesine, İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç kayyum olarak görevlendirildi.

Diyarbakır'ın Dicle Belediyesine, İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç kayyum olarak görevlendirildi. Kentte kayyum atanan belediye sayısı 10'a yükseldi.

DBP'li Dicle Belediyesine, İçişleri Bakanlığının onayı ile Diyarbakır Valiliği tarafından kayyum atandı. İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Kılıç'a görevlendirme yazısının bu akşam saatlerinde gönderildiği öğrenilirken, Kılıç'ın göreve yarın başlayacağı bildirildi.

10 belediyeye kayyum atandı

Bu görevlendirmeyle birlikte kentte kayyum atanan belediye sayısı 10'a yükseldi. Merkez Sur ile Silvan belediyelerine 11 Eylül 2016'da, Hani Belediyesine 5 Ekim 2016'da, Büyükşehir Belediyesine 1 Kasım 2016'da, merkez Yenişehir ile Kayapınar belediyelerine 7 Aralık 2016'da, Kulp Belediyesine 23 Ocak 2017'de, Kocaköy Belediyesine 6 Şubat 2016'de, Lice Belediyesine ise 10 Şubat 2017'de görevlendirme yapılmıştı.

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