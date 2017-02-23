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Dicle Elektrik’in Kapısı Herkese Açık

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Dicle Elektrik’in Kapısı Herkese Açık
Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, müşterileri ile muhatap olma konusunda bir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, kapılarının...

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, müşterileri ile muhatap olma konusunda bir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Müşterilerine hizmeti şiar edindiklerini belirten Açar, "Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, vatandaşların yetkililere en rahat ulaştığı yerdir. Müşterilerimiz ile aramızda hiçbir engel yoktur. Görevimiz bu ve bu görevi yapmaktan mutluyuz" dedi.

Kısa süre önce Batman İl Müdürlüğü görevine getirilen Yusuf Açar, zamanı tasarruflu kullanma gayretinde olduklarını, sorunların ivedi çözülebilmesi için de sürekli biçimde merkezin yanı sıra ilçe ve köyleri dolaştıklarını belirtti. Açar, "Ekiplerimiz abonelerimizin sağlıklı enerji alabilmesi için 24 saat sahada görev yapıyor. Biz yöneticiler de sürekli biçimde sorunlar ve yapılan işlerin takibini yapıyoruz. Birçok konuda çözüm noktasındayız. Sorunlar bize gelmeden biz üzerine gidip çözüyoruz. Temel gayemiz müşterilerimize hizmettir" diye konuştu.

"Geliş şekilleri şık değildi"

Bir mahalle muhtarının beraberindeki grupla dün hizmet binasına gelme ve görüşme isteme şeklinin "şık" olmadığını da kaydeden İl Müdürü Açar, "Bağlar mahalle muhtarı önceki gün şirkete geldi. Kendisi ile görüştük, ardından da birlikte mahalleye gittik. Burada yaşanan sıkıntıları gidermek için neler yapabileceğimizi burada bir kez daha konuşarak, çözüm için yapılması gerekenleri planladığımızı, yakında çalışmalara başlayacağımızı kendisine ilettik. Ancak ertesi gün anlayamadığım bir şekilde mahalleli ile hizmet binasına hiç de şık olmayan bir şekilde gelmesini doğrusu yadırgadım. Buna rağmen biz o mahallede yaşanan sorunu çözeceğiz. Nezaket kuralları içerisinde sorununa çözüm bulmak için kapımızı çalan herkese kapımız sonuna kadar açıktır" ifadelerinde bulundu.

Dicle Elektrik’in Kapısı Herkese Açık

Dicle Elektrik’in Kapısı Herkese Açık

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