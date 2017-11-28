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Dicle Elektrikte İstişare Toplantısı Yapıldı

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Dicle Elektrikte İstişare Toplantısı Yapıldı
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın yönetmelikleri çerçevesinde...

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın yönetmelikleri çerçevesinde hizmet kalitesi ile birlikte müşteri memnuniyetini de artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dicle Elektrikte istşare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Perakende Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demir, Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Perakende Genel Müdürü Avni Doğan, Yatırım Genel Müdürü Necat Tür, Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse, İl Müdürleri ve İlçe Yöneticileri katıldı. Toplantıda şirketin hizmet politikası, hizmette kalitenin ve verimliliğin artırılması konuları ele alınırken, ileriye dönük yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"

Özelleştirme sonrasında geçen sürede önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, hizmet kalitesini arttırarak kendine güvenen bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Dağıtım hizmeti verdikleri illerde görev yapan müdür ve yöneticilerle bir araya gelmenin önemine de değinen Atalay, ortak bir amaca hizmet edilmesi noktasında bu tarz toplantıların verimliliği artırdığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim Danışmanı Ali Yeteroğlu tarafından katılımcılara "Liderlik ve değişim yönetimi" sunum yapıldı.

İl ve ilçe yöneticilerinin görüşü alındı

İlçe yöneticileri istişare toplantısının 2'nci günündeki toplantı Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel başkanlığında gerçekleşti. Toplantının bu bölümünde İl müdürleri ve ilçe yöneticilerinin yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ile ilgili görüşleri alındı.

Toplantı programı Halfeti gezisi ile sona erdi.

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