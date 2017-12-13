Dicle Elektrik’ten Dezenformasyon Açıklaması

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye dönük çalışmalarını yoğunlaştıran Dicle Elektrik, buna paralel...

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye dönük çalışmalarını yoğunlaştıran Dicle Elektrik, buna paralel hakkında çıkarılan asılsız haberlerdeki artış nedeniyle bir açıklama yaptı. Dicle Elektrik, düzenli fatura ödeyenleri korumak adına sürdürülen kaçak elektrikle mücadeleyi itibarsızlaştırma çabalarının amacına ulaşamayacağını açıkladı.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından beri kaçak elektrikle çok yönlü bir mücadele sürdürüldüğünün altı çizildi. Bu mücadele sayesinde bölgedeki kaçak kullanım oranında hatırı sayılır bir düşüş yaşandığına da dikkat çekilen açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu yeni teknolojilerle, bakım-onarım gerektiren yerleri daha hızlı tespit ederek müdahale edebiliyoruz. Özel sektör olarak 1,2 milyar lira ile bölgenin en büyük yatırımını gerçekleştirdik. Bölgedeki enerji altyapısı eskisinden çok daha güçlü ve kaliteli hale geldi, devam eden yatırımlarla daha da güçlü hale gelecek. Dicle Elektrik işini yaptıkça, bölgedeki enerji kalitesi dünya standartlarını yakalayacak. Tüm dağıtım bölgeleri arasında teknolojiye en fazla yatırım yapan şirketlerden biriyiz. Dicle yatırım yapmaya ve çalışmaya devam ettikçe bölge ekonomik açıdan da gelişme fırsatı bulacak, kazanan yine bu bölgedeki vatandaşlarımız olacaktır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak gibi belki de Türkiye'nin en zor bölgesinde elektrik dağıtım işini omuzlayan şirketimiz, işini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mevzuat ve yönetmeliklerine uygun biçimde sürdürmektedir. Kaçak elektrik kullanımını önlemeye dönük mücadelemiz aralıksız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Kişisel menfaatleri uğruna şirketimizi karalamaya çalışan, bu amaçla dezenformasyon yapan kişi, kurum veya kuruluşlara asla taviz vermeyeceğimizi, kaçak elektrik kullananlara karşı en etkili biçimde mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha duyurmak isteriz" denildi.

Kaçak elektrik yerinde hassas aletlerle yapılan ölçümler sonunda tespit edilip belgelendikten sonra tutanak tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tüm denetimler mevzuatlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Şüpheli görülen sayaçlar ise iddiaların aksine sökülüp, incelenmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İl Müdürlükleri'ne teslim ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Foseptik çukurundan Dicle Elektrik sorumlu gösterildi

Açıklamanın son bölümünde bahse konu dezenformasyonlara Mardin'den bir örnek verildi. Mardin'in Midyat ilçesinde ağzı açık olan bir foseptik çukuru hakkında "Dicle Elektrik tarafından açılan çukur tehlike saçıyor" başlığı ile haber yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"İlçenin Ulucami Mahallesi'ndeki çukur, kanalizasyon sistemine ait bir foseptik çukuru. Zaten bakıldığında bu durum çok açık bir biçimde belli oluyor. Çukurda rögar kapağı dahi halen duruyor. Şirketimizin işiyle hiçbir ilgisi olmayan bir sorunun bile Dicle aleyhine haber olarak kullanılmak istenmesi, dezenformasyon girişimlerinin vardığı boyutu ortaya koyması açısından son derece çarpıcıdır.'

Son derece sağduyulu yayınlar yapan basın yayın kuruluşlarının varlığına da değinilen Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, "Kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan arızaların yol açtığı kesintilerin şirketimizin sorumluluğunda olmadığını bildikleri halde, doğrudan ve tek yanlı olarak elektrik şirketini suçlayan yayınları yapanlar maalesef haksız bir kesimin ekmeğine yağ sürmektedir" ifadelerine de yer verildi.