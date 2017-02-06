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Dicle Elektrik’ten Kızılay’a Tam Destek

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Dicle Elektrik’ten Kızılay’a Tam Destek
Kan stoklarının azalması üzerine Türk Kızılayı tarafından yapılan "kan bağışında bulunun" çağrısına Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi Dicle...

Kan stoklarının azalması üzerine Türk Kızılayı tarafından yapılan "kan bağışında bulunun" çağrısına Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. de duyarsız kalmadı. Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Perakende Satış çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

100 ünite kan toplandı

Dicle Elektrik Perakende, çalışanlarının gönüllülük esasına dayanarak kan toplama kampanyasına dahil olmak istediğini Kızılay'a bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi ekibi, sabah saatlerinde hizmet binasına gelerek, tahsilat merkezinde gerekli hazırlıklarını yaptı. Ardından şirket çalışanları burada gerekli formları doldurduktan sonra kan vermeye başladı. Çalışanlar ile birlikte tahsilat merkezine işleri sebebiyle gelen vatandaşlardan bazıları da kan bağışında bulundu. Hem çalışanların, hem de vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyada toplam 100 ünite kan toplandı.

Sosyal sorumluluk gereği

Türk Kızılay'ının stokta kan ihtiyacının azalması çağrısına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten Dicle Elektrik Perakende Şanlıurfa İl Müdürü Mehmet Şükrü Bereket, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Bereket, kan bağışıyla ilgili, "Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla yetkililer ile görüşerek, çalışanlarımızın kan bağışında bulunmak istediğini ilettik. Kızılay Şanlıurfa Şubesi de zaman geçirmeden şirketimize gelerek çalışanların gönüllü olarak bağışladığı kanları topladı. Biz şirket olarak sosyal sorumluluğumuzun gereği Kızılay'ın çağrısına olumlu yanıt verdik. Ben, hem bağışta bulunan çalışanlarımıza, hem de Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dicle Elektrik’ten Kızılay’a Tam Destek

Dicle Elektrik’ten Kızılay’a Tam Destek

Dicle Elektrik’ten Kızılay’a Tam Destek

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