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Dicle Elektrik’ten Mardin’e 4,9 Milyonluk Yatırım

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Dicle Elektrik’ten Mardin’e 4,9 Milyonluk Yatırım
Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki elektrik hatlarını 4 milyon 912 bin liralık yatırım ile yer altına alıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki elektrik hatlarını 4 milyon 912 bin liralık yatırım ile yer altına alıyor. Enerji Bakanlığı ve EPDK mevzuatları kapsamında müşterilerine kesintisiz ve güvenli elektrik vermek için çalışan Dicle Elektrik, Mardin'deki bu yatırımı ile enerji kalitesini artırırken, görsel kirliliği de ortadan kaldıracak.

Dicle Elektrik tarafından sürdürülen yatırım çalışması ile Artuklu'nun PTT, Kültür ve Barış caddelerindeki havai hatlar tamamen kaldırılacak. Buradaki enerji iletim hatları tamamen yeraltına alınacak. Belediye ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hatlar yeraltına alındıktan sonra kaldırılan parke taşları özenli bir şekilde yeniden döşeniyor. Söz konusu bu yatırım ile yeraltına 50 kilometre alçak gerilim ve 10 kilometre orta gerilim kablosu döşenecek. Ayrıca enerji dağıtımı için söz konusu yatırım bölgesinde her biri 1.250 kWA gücünde 7 trafo tesisi kurulurken, 2 bin 550 adet sayacın yatay sayaca dönüşümü gerçekleştirilerek abone bilgileri güncellendi. Enerji hatları yeraltına alınırken aydınlatma konusu da ihmal edilmedi. Yatırım alanında 150 adet aydınlatma direğinin montajına başlandı.

"Geleceğin şebekesi için çalışıyoruz"

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kentte yatırım atağı başlattıklarını belirterek, bunun bir parçası olarak da elektrik hatlarının yer altına alınmaya başlandığını söyledi. Gerçekleştirilen bu yatırımın toplam maliyetinin 4 milyon 912 bin lira olacağını aktaran Bulut, "Sadece bugünün değil geleceğin şebekesi için çalışmalar yapıyoruz. Elektrik şebekesinin güçlendirilmesi, kapasitenin artırılmasıyla birlikte dağıtım şebekesinin gelişimi ve modernleşmesi adına yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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