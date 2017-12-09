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Dicle Üniversitesi Hentbolda Şampiyon Oldu

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Dicle Üniversitesi Hentbolda Şampiyon Oldu
Dicle Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası 1. Ligine yükseldi.

Dicle Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası 1. Ligine yükseldi. Antalya'da 4-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 1. Lige çıkma maçlarında Diyarbakır temsilcisi, 10 takım arasında birinci olarak hem şampiyonluk kupasının sahibi oldu hem de gelecek yıl Dicle Üniversitesini 1. Ligde temsil etme hakkını elde etti.

Dicle Üniversitesi Hentbol Takımları Antrenörü Murat İşçi, Antalya'da çok harika maçlara imza atarak namağlup şampiyon olduklarını söyledi. İşçi, "10 takım arasında grubu namağlup olarak, şampiyon olarak tamamladık. Bu başarı ile adımızı 1. Lige yazdırdık. Şampiyona süresince, birbirinden zorlu maçlar oynayarak, Pamukkale, Celal Bayar, Gümüşhane ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerini mağlup ederek şampiyon olduk. Şampiyonluğa çok iyi çalışarak ulaştık. Çok iyi antrenmanlar gerçekleştirdik. Sporcularımız da çok özverili davrandılar. Üniversitemizin başarılı olması için büyük fedakarlıklarda bulundular. Çalışmalarını aksatmadılar ve bu tablonun oluşmasını sağladılar. Bu nedenle onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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