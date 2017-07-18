Dicle Üniversitesinde Sesli Kitap Projesi

Görme engelli öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek amacıyla Dicle Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gönüllü öğrenciler...

Görme engelli öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek amacıyla Dicle Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gönüllü öğrenciler tarafından ders kitapları sesli kitap haline getirildi.

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Reyhan Gül Güven, "Sesli Kitap Projesi, görme engelli öğrencilerimizin basılı kaynaklara sınırsızca erişimini sağlamayı amaçlamakta ve öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırıp derslerinde daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Merkez olarak engelli bireylerin önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Onların da diğer öğrencilerimiz gibi derslerini en iyi şekilde öğrenmelerini istiyoruz. CD haline getirdiğimiz sesli kitapları tüm engelli öğrencilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz ve projeye ileri zamanlarda farklı kitaplarla devam edeceğiz. Sesli Kitap Projemize emek veren gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.