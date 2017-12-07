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Didim Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı

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Didim Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı
Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni araç alımı için Başkan Atabay'a yetki verildi.

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP'li Vedat Ege, İbrahim Eray, Ahmet Yılmaz ve Erdal Baylan, DSP'li Mustafa Kıray, AK Partili Ali Bakay ile MHP'li Aydan Aşık Turgut ile Onur Çağlar mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde AK Parti grubu adına Maşallah Subaşı çatılarla ilgili yazılı önerge verdi ve önergenin gündeme alınması kabul edildi. Gündemin ilk maddesinde 2018 Yılı Geçici İşçi Vizesi "konusu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2018 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması" konusu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise "Memur Sendika ile Toplu görüşme ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi" konusu ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise "Kadro İhdası "konusu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde ise Taşıt Alımı " konulu yazısı görüşüldü. Konuyla ilgili olarak Belediyeye 4 adet ticari araç ile 1 adet iş makinesi alınması için Başkan Atabay'a oy birliğiyle yetki verildi. Gündemdeki diğer maddelere komisyona havale edildi.

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