Didim Belediyesi, Herkes İçin Kütüphane Projesine Katıldı

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Herkes için Kütüphane Projesi'ne, Didim Belediyesi kütüphanesi...

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Herkes için Kütüphane Projesi'ne, Didim Belediyesi kütüphanesi de katıldı.

Resmi sloganı "Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim" olan Herkes için Kütüphane projesi ile il, ilçe ve belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanesinde köklü bir değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer "cazibe merkezi" haline gelmeleri öngörülüyor. Proje ile yerel yönetim kütüphaneleri; bölgelerindeki vatandaşlar için birer toplum merkezi haline gelirken, aynı zamanda kadınların, yaşlıların, gençlerin, işsizlerin, engellilerin ve kırsal kesimlerde yaşayanların hayatlarını kolaylaştırma hedefini güdüyor.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2016 yılı "Bilişim Hizmet Ödülü" verilen proje, yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde klasik kütüphane hizmetleri ile internetten erişilen bilgi hizmetlerini bir arada sunmayı öngörüyor. Proje kapsamında, üye kütüphanelerin bilgisayar alt yapıları zenginleştirilmiş, kütüphane çalışanları uzmanlar tarafından eğitime alınmıştır. Teknolojik alt yapısı güçlenen, personeli daha eğitimli bir duruma gelen kütüphanelerin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri mümkün olacak.

Herkes için kütüphane projesi ile kütüphanede vatandaşların e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, web sitesi hazırlama, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama velilere ödev hazırlama gibi konularda eğitim veriliyor.

Projeye bağlı olarak yürütülen Kadın Sağlığı Platformu ise, Hacettepe Üniversitesi'nin uzman kadın hekimleri tarafından, kadınların en önemli sağlık problemlerini ele alan derslerden oluşuyor. Webinar adı verilen bir yöntemle üniversite hocaları kütüphanelerde bilgisayar başında oturan kadınlara, belli bir konuda görüşlerini açıklamakta ve gelen soruları cevaplanıyor. Kütüphane belirli aralıklarla yapılan bu faaliyetleri vatandaşlara duyurmakta, istekli olanların bu eğitimlere katılmalarını sağlanıyor.