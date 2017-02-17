  • BIST 88.472
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,6700
  • Euro 3,9068
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 3 °C

Didim Belediyesi, Herkes İçin Kütüphane Projesine Katıldı

» »
Didim Belediyesi, Herkes İçin Kütüphane Projesine Katıldı
Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Herkes için Kütüphane Projesi'ne, Didim Belediyesi kütüphanesi...

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Herkes için Kütüphane Projesi'ne, Didim Belediyesi kütüphanesi de katıldı.

Resmi sloganı "Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim" olan Herkes için Kütüphane projesi ile il, ilçe ve belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanesinde köklü bir değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer "cazibe merkezi" haline gelmeleri öngörülüyor. Proje ile yerel yönetim kütüphaneleri; bölgelerindeki vatandaşlar için birer toplum merkezi haline gelirken, aynı zamanda kadınların, yaşlıların, gençlerin, işsizlerin, engellilerin ve kırsal kesimlerde yaşayanların hayatlarını kolaylaştırma hedefini güdüyor.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2016 yılı "Bilişim Hizmet Ödülü" verilen proje, yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde klasik kütüphane hizmetleri ile internetten erişilen bilgi hizmetlerini bir arada sunmayı öngörüyor. Proje kapsamında, üye kütüphanelerin bilgisayar alt yapıları zenginleştirilmiş, kütüphane çalışanları uzmanlar tarafından eğitime alınmıştır. Teknolojik alt yapısı güçlenen, personeli daha eğitimli bir duruma gelen kütüphanelerin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri mümkün olacak.

Herkes için kütüphane projesi ile kütüphanede vatandaşların e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, web sitesi hazırlama, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama velilere ödev hazırlama gibi konularda eğitim veriliyor.

Projeye bağlı olarak yürütülen Kadın Sağlığı Platformu ise, Hacettepe Üniversitesi'nin uzman kadın hekimleri tarafından, kadınların en önemli sağlık problemlerini ele alan derslerden oluşuyor. Webinar adı verilen bir yöntemle üniversite hocaları kütüphanelerde bilgisayar başında oturan kadınlara, belli bir konuda görüşlerini açıklamakta ve gelen soruları cevaplanıyor. Kütüphane belirli aralıklarla yapılan bu faaliyetleri vatandaşlara duyurmakta, istekli olanların bu eğitimlere katılmalarını sağlanıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler İstanbul’un Tarihi Eserlerini İncelemeye Aldı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Eski Yalova Valisi Nihat Özgöl Son Yolculuğuna Uğurlandı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Meslekten İhraç Edilen Polislere Fetö Operasyonu17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Minik Öğrenciler Yiyeceklerini Kendileri Hazırladı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Başkan Böcek: “Kapalı Pazar 15 Güne Tamam”17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Hayrabolu’dan Depremzedelere Yardım17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Denetimsizlik Mesleki Çöküntüye Neden Oldu17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Türkiye İkinci Madalyasını Aldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler Sergisi Açıldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Genç Girişimciler Mülakattan Geçti17 Şubat 2017 Cuma 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti