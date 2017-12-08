Didim Belediyesi, Travel Turkey Fuarı’nda Yerini Aldı

10 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

10 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 11. düzenlenen Travel Turkey, bu yılda turizmcileri, belediyeleri, tur operatörleri ile otelcileri bir araya getiriyor. Geçen sene 65 ülkeden 35 binden fazla katılımcının katıldığı Travel Turkey'de Didim'de yerini aldı. Didim standında bu yılda otel işletmecileri, turizmciler STK temsilcileri ile birlikte Didim Belediyesi ve DİTAB tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Didim Belediyesi, DİTAB, Didim Ticaret Odası ve sektör temsilcileri B Hall B306 standında konuklarını ağırlıyor. Didimin bu sene ki fuar teması "5 Mevsim Didim" olarak belirlendi.

Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir-Turizm Fuar ve Kongresi İZFAŞ-İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş ve TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş. ortaklığıyla bu yıl 11. kez gerçekleşiyor.

Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katılan firmalarla işbirliği yapmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye'ye turist gönderen tur operatörleri ve seyahat acentalarının karar vericileri fuara katıldı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptığı açıklamada; "Travel Turkey İzmir Fuarı, tüm dünyadan önemli turizm ve seyahat şirketleriyle buluşma ve iş bağlantıları kurma, tüm özel ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma, sektördeki yeni iş imkanlarından haberdar olma, ürün ve hizmet dağıtımı anlaşmalarını garanti altına alma, sektörün geleceği ile ilgili konferans, seminer, panel ve etkinliklere katılma, turizm sektöründeki en son trendler, iş imkanları ve sektör hakkında detaylı bilgi edinme, rekabet ortamını gözlemleme imkanı sağlamaktadır. Tüm Didim sevdalılarını standımızı ziyaret etmesi bizleri mutlu kılacaktır" dedi.