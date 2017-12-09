Didim Chp İlçe Seçimi Yapıldı

CHP Didim İlçe Örgütünün Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarştığı seçimlerde 148 oy alan Nurettin Koçak CHP'nin yeni İlçe başkanı oldu.

CHP Didim İlçe Örgütünün Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarştığı seçimlerde 148 oy alan Nurettin Koçak CHP'nin yeni İlçe başkanı oldu.

CHP Didim İlçe Örgütünün olağan Genel Kurulu yapıldı. Belediye Düğün salonunda yapılan kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve M. Lütfi Baydar, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Eski Aydın Milletvekili Fatih Atay, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İl ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu. Divan başkanlığına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız seçildi. Kongrede ilk olarak İlçe Başkanı Gökmen Karataş tarafından faaliyet ve denetim raporu okundu ve ibra edildi. Ardından konuşan Karataş 2014 yılında bu yana ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirterek "Borçsuz şekilde partiyi devrediyoruz. Bundan sonra partimin vereceği her türlü göreve de hazırım. Görevde olduğum sürece bizlere başarısız dediler ama biz yerel seçimi kazandık; Genel seçimde de 21 bin oy aldık. Bu mu başarısızlık; artık hepimiz 2019 için çalışmalıyız."dedi.

Ardından konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız İçişleri Bakanlığınca görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanına sahip çıkarak hükümetin uygulamalarını eleştirdi. Yıldız 15 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın ülkenin bir çok yatırımı sattığını ileri sürerek, hükümete yüklendi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ise bugün 3 ilçenin bayram havasında kongrelerini yaptığını ve kazananın CHP olduğunu ifade ederek, hükümetin uygulamalarını eleştirerek birlik beraberlik mesajı verdi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay görev geldiğinden bu güne kadar partinin emrinde çalıştığını ifade ederek, CHP'yi Didim'den en üst noktaya taşıma konusunda çalışmalarını davet ettiklerini dile getirdi.

Kongrede son olarak İlçe Başkan adayları Nurettin Koçak ile Ahmet Yılmaz birer konuşma yaparak kendilerini tanıttı ve seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Ardından seçimlere geçildi. CHP Didim İlçe Örgütünde delege seçilen 239 delegeden 228 delege oy kullandı. 228 delegeden 4 delegenin oyu geçersiz sayılırken kırmızı liste ile seçime giren Ahmet yılmaz 76 oy, Sarı liste ile seçime giren Nurettin Koçak 148 oy alarak seçimi kazandı. CHP Didim İlçe Başkanı seçilen Nurettin Koçak birlik ve beraberlik mesajı vererek, kazananın CHP olduğunu ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Başkanı seçilen Nurettin Koçak'ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; "Murat Bademcigil, Ünal Bulut, İsmet Kemal Bülbül, Birsen Büyüklüoğlu Ünlü, Sema Danacı, Deniz Demir, Eda Demir, Özge Ergünaç Turan, Ramazan Kamacı, Turgay Karakaplan, Hasan Kuru, Kerim Küsmez, Dursun Şahiler ve Evrim Yavuz"