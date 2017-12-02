Didim Chp’de Karataş Aday Olmayacak

CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak ilçe kongresinde ilçe başkanlığına aday olmayacağını belirtti.

CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak ilçe kongresinde ilçe başkanlığına aday olmayacağını belirtti.

CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş 9 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak İlçe kongresinde ilçe başkanlığına aday olmayacağını dile getirdi. 6 Mart 2014 tarihinde İlçe başkanlığına atanan ve yerel seçimlerden sonra yapılan ilçe kongresinde seçimler ilçe başkanlığını yeniden seçilen Karataş Ekim ayında yapılan delege seçimlerinin ardından İlçe başkanlığına aday olmayacağını gençlerle paylaştı.