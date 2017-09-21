Didim Chp’de Karataş Yeniden Aday

3,5 yıldır CHP Didim İlçe Başkanlığını yürüten Gökmen Karataş, İlçe başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

3,5 yıldır CHP Didim İlçe Başkanlığını yürüten Gökmen Karataş, İlçe başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

CHP İlçe binasında gerçekleşen basın açıklamasında CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, bazı ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Basın toplantısına eşi ve aynı zamanda CHP Belediye Meclis Üyesi Sevinç Karataş ile katılan Gökmen Karataş, 3,5 yıldır iyi niyetle ilçe başkanlığını sürdürdüğünü ifade ederek "Ülkemizin ve partimizin kurucusu ve genel başkanımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin Didim İlçe Başkanı olarak sizlere hizmet etmek onuru bana verileli yaklaşık 3.5 yıl oldu. Acısıyla tatlısıyla geçen 3,5 yıl. Gerçekten dürüst, iyi niyetli ve kaliteli bir ekiple çeşitli başarılar kazandığımız gurur duyduğum bir 3.5 yıl. Siyaseti Didim'e hizmet odaklı olarak yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Aralık ayı içinde yapılacak olan CHP Didim İlçe başkanlığı seçimlerinde görev talep ediyor ve ilçe başkanlığına tekrar aday olduğumu açıklamak istiyorum" dedi.