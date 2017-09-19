Didim Ticaret Odası 150 Girişimci Adayına Sertifikalarını Verdi

Didim Ticaret Odası, KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerinde 2017 yılı içerisinde düzenlenen toplan 6 sınıftan...

Didim Ticaret Odası, KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerinde 2017 yılı içerisinde düzenlenen toplan 6 sınıftan 150 kursiyer belgelerini aldı.

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde yapılan törene; Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Müdürü Adnan Gönençer, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Karaaslan, Meclis Üyesi Deniz Demir ve kursiyerler katıldı.

Sertifika Öncesi konuşma yapan Didim Ticaret Odası meclis Başkanı Hilmi Yıldırım; kursiyerleri tebrik ederek tavsiyelerde bulundu. Doğru alanda doğru yerde ve doğru zamanda yatırım yapmalarını söyleyen Yıldırım, alanında ilk olmanın önemli olduğunu belirterek herkesle aynı işi yapmaktansa farklı olan iş kollarına yönelmeleri gerektiğini vurguladı. Ticaret odasının 2013 yılında bu eğitimleri vermeye başladığını belirten Yıldırım, Esnaf Odası ile yapılan ilk dört sınıfla beraber bu güne kadar toplam 25 sınıfta 633 kişinin bu eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazandığını belirtti. Kursiyerlerin çok önemli bilgiler aldığını belirten Yıldırım başta ilçemiz olmak üzere civar il ve ilçelerden de gelen katılımcıların işyeri açarak ülke ve ilçe ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Girişimciliğin özendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Yıldırım, bugün burada sertifika alan 150 kursiyerimizin iş yeri açarak kendileri ile beraber birer kişi çalıştırmaları durumunda 300 kişiye istihdam oluşturacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.