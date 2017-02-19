Didim Vegan Festivali 29-30 Nisan’da Yapılacak

Anayasa referandumu dolayısıyla Didim'de Nisan'ın 16'sında yapılacak olan ve Türkiye'de ilk olacak olan Vegan Festivali 29-30 Nisan'da yapılacak.

Anayasa referandumu dolayısıyla Didim'de Nisan'ın 16'sında yapılacak olan ve Türkiye'de ilk olacak olan Vegan Festivali 29-30 Nisan'da yapılacak.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, daha önceden belirledikleri Vegan Festivalinin tarihinin Anayasa referandumu sebebiyle ileri tarihe alındığını söyledi. Vegan Festivalinin 29-30 Nisan'a alındığını açıklayan Başkan Atabay " 15-16 Nisan'da yapılacaktı fakat Referandumdan dolayı iki hafta sonraya erteledik. Festivalle ilgili Materyaller basıldı, duyurular yapmış ve broşürler dağıtmıştık. Basılı evrak ve afişlerin bir kısmı yenilenecek. Biz festivali erteleyebiliriz ancak ülkenin ertelemelere çok fazla sabrı yok."dedi

Geçen hafta Vegan Derneği'nden görevlilerin Didim'e geldiğini ve Apollon Tapınağı bölgesinde yer tespiti yaptıklarını kaydeden Atabay, Türkiye Tohum Derneği ile anlaştıklarını ve Didim Vegan Festivali'nde yerli üreticiler ile tohum takası yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

Festivalin Avrupa'da Barcelona'nın ardından Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı çok farklı yerlerden de olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Başkan Atabay, bu tür çalışmalarının öneminin süreç içerisinde anlaşılacağını söyledi.