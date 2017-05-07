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Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

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Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı
Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen sezonun ikinci triatlon yarışmaları Didim Altınkum'da...

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen sezonun ikinci triatlon yarışmaları Didim Altınkum'da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Sezonun ikinci Triatlon yarışı olan Didim Triatlonu, Didim'de gerçekleştirildi. Türkiye Triatlon Federasyonu adına 17 Kurul Üyesi, 45 hakem, 45 antrenör, 450 sporcu, 10 İl Müdürlüğü görevlisi, ve destek personeli olmak üzere toplam 574 kişinin görev aldığı yarışmalar Altınkum'da start aldı. Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Halk Triatlonu şeklinde kategorilerde sporcular mücadele etti. Altınkum plajında verilen startın ardından sporcular 750 metre denizde kulaç attıktan sonra Bisikletleriyle Altınkum girişinden Yeni mahalle kavşağındaki Atatürk heykeli etrafından 4 tur attıktan sonra Yalı Caddesinde belirlenen güzergahta 4 tur koşarak yarışı tamamladı.

Güneşli havada gerçekleşen yarışmalarda Altınkum bölgesinden şehir merkezindeki Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesinde kadara olan Atatürk Bulvarı trafiğe kapatılırken, Emniyet güçleri ile Belediye zabıtası güvenlik tedbirlerinde görev aldı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik ve diğer yetkililer yarışmaları birlikte izledi.

Yarışmaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenler verildi. Triatlon Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik ise Kaymakam Yönden ve Başkan Atabay'a günün anısına plaket takdim etti.

Düzenlenen Triatlon yarışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Yönetime geldiğimiz günden bu yana Didim'i aktif hale getirmek istiyoruz. Gerek halkımıza gerekse esnafımıza faydalı olacak aktivitelerin hepsini tek tek getiriyoruz ilçemizeTriatlon yarışması da bunlardan bir tanesi; Sağolsunlar, kışın yaptığımız görüşmelerin neticesinde Triatlon federasyonu yetkililerin bu işin olup olmayacağını, altyapımızın uygun olup olmadığını ve mantel olarak ta bizim hazır olup olmadığımızı kontrol ettiler. Netice de bugünkü güzellik ortaya çıktı. İlk defa Didim'de bu düzenleniyor ama bizim hedefimiz büyük; bu yıl 274 sporcu katıldı. Sporcularla beraber teknik heyet ve aileleriyle birlikte 700-800 kişilik grup ilçemizde konaklıyor. Turizm sektörü için sezon başı ve sezon sonu bu tip etkinlikleri dikkat ediyoruz. Sezonu öne çekme ve sezonu geç bitirme anlamında bu tip organizasyonların son derece faydalı olacağını düşünüyorum."dedi.

Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı İsa Tamer Çelik ise "İlk defa yapıyoruz Didim'de; burada elitler, yıldızlar, gençlerimiz ve halk triatlonu yapacağız. Didim triatlonun merkezi olmaya aday bir ilçemizBen Didim'de olmakta mutluluk duydum. Bunu seneye ve senelere yayabilirsek, hem Didim hem de ülkemiz kazanır diye düşünüyorum. Uluslar arası camiaya Didim'i yayarak burayı geniş kapsamlı Triatlonun merkezi yaparız diye düşünüyorum."ifadelerine kullandı.

Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

Didim’de Bu Yıl İlk Kez Triatlon Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

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