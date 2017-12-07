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Didim’de Chp’li Meclis Üyesi, İlçe Başkanlığına Aday Oldu

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Didim’de Chp’li Meclis Üyesi, İlçe Başkanlığına Aday Oldu
CHP Didim Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Ahmet Yılmaz, 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Didim İlçe kongresinde başkanlığa aday...

CHP Didim Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Ahmet Yılmaz, 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Didim İlçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

9 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Didim İlçe kongresi öncesinde CHP Didim Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Ahmet Yılmaz ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla ilçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Basın açıklamasına CHP'li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Basın açıklaması öncesinde konuşan CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş 9 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde Ahmet Yılmaz'ın adaylık açıklaması için toplandıklarını belirterek, aday olan her iki partiliye de başarılar diledi.

CHP İlçe Başkan adayı Ahmet Yılmaz konuşmasının başında kendisini tanıtarak "Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu günlerde partimizin ve ülkemizin geleceği için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. Akp'nin bu gün bizlere ve ülkemize dayatmaya çalıştığı tek adam diktatörlüğü ve saray rejimine karşı 16 Nisan referandumunda nasıl hep beraber mücadele verdiysek 2019 da da bu mücadeleyi vermek zorundayız. Yoldaşlığın çok önemli bir hale geldiği, Beraberliğin ve birleşmenin, bütünleşmenin lafta değil meydanlarda, sokaklarda olması gerektiği zamanlardır bu günler. Sizlerin desteğini yanımda hissetmekten büyük bir onur duyuyorum. Partimin bir neferi, bir üyesi olmaktan, sizlerin yoldaşı olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerle burada olmaktan, büyük mutluluk duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok önemli bir görev olan Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanlığına aday olduğumu sizlerin huzurunda açıklıyorum. 2019 da yapılacak olan iki zor seçime Didim olarak doğru düşüncelerle ve doğru bir ekiple girmemiz gerektiğine inanıyorum. Her oyun partimiz için çok önemli olduğu bu seçimlerde genç bir kardeşiniz olarak kadınlarımızla gençlerimizle bir bütün olarak başarı için çalışacağız. Başarıyı kazanacak anlayışa ve doğru bir ekibe sahip olduğumu biliyorum. Sizlerin katkılarıyla ve vereceğiniz destekle birleştirici ve bütünleştirici bir güç olarak partimizin iktidarını getireceğimize yürekten inanıyorum."ifadelerini kullandı.

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