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Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi

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Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi
Aydın'ın Didim ilçesinde "Kariyer Günleri" konulu bir seminer düzenlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde "Kariyer Günleri" konulu bir seminer düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu ile Didim Aquasis De Luxe Resort Otel yönetimi işbirliğinde düzenlenen seminere turizm otelcilik bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler ile otel çalışanları katıldı.

Katılımın yoğun olduğu kariyer günü bilgilendirme seminerin de gerçekleştirilen sunum da "Turizm ve Otelcilik" konularında bilgiler verildi.

ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonun da yapılan bilgilendirme seminerin ardından bir açıklama yapan Aquasis İnsan Kaynakları Müdürü Osman Murat Eker, Didim de 2016 yılında kapılarını misafirlere açmış olan Didim Aquasis otelin 660 oda 2020 yatak kapasitesi ile Didim'in en büyük oteli ve Ege bölgesinin en büyük su parkı oteli olduğunu belirterek, turizm sezonu hazırlıkların sürdüğünü, istihdamda, önceliklerinin otelcilik ve turizm alanında eğitim almış kişilerin olacağını ifade etti.

Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi

Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi

Didim’de Kariyer Günleri Semineri Düzenlendi

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