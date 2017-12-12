Didim’de Mhp’li Meclis Üyesi Partisinden İstifa Etti

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Didim Belediye Meclis Üyesi seçilen Ragıp Işıklar'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine gelen MHP Belediye Meclis...

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Didim Belediye Meclis Üyesi seçilen Ragıp Işıklar'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine gelen MHP Belediye Meclis Üyesi Levent Atas da 1 yıl sonra partisinden istifa etti.

Didim'in MHP'li Belediye Meclis Üyesi Levent Atas, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den 6. sıradan Didim Belediye Meclis üyesi seçilen ve yaklaşık 2,5 yıldır meclis üyeliği yapmasının ardından 29 Aralık 2016 tarihinde istifa eden Ragıp Işıklar'ın yerine Belediye meclisine seçilen Levent Atas yaklaşık 1 yıl sonra partisinden istifa etti. Aralık ayı Meclis toplantısının ardından ilçede basın mensuplarıyla bir görüşme yapan Atas partisinden istifa ettiğini belirterek, görevini devam ettireceğini dile getirdi.