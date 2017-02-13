Didim’de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir belediye çalışanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir belediye çalışanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırının zanlısı taşeron firma işçisi, polise teslim oldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Didim Belediyesi İcra Memurluğunda personel olarak çalışan C.M., mesai bitiminin ardından belediyeden çıkıp 09 D 1382 plakalı otomobil ile yanına gelen taşeron firma işçisi R.T. tarafından tüfekle vuruldu. C.M'yi iki el ateş ederek bacağından ve kalçasından vuran R.T., olaydan sonra Altınkum Polis Merkezine giderek tüfekle birlikte teslim oldu. Olay yerinde kanlar içerisinde kalan C.M ise, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. yaralı daha sonra Aydın'a sevk edildi.

Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden yaşandığı ileri sürüldü.