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Didimli Çiftçiler 14 Mayıs’ta Ankara’da Olacak

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Didimli Çiftçiler 14 Mayıs’ta Ankara’da Olacak
Didim Ziraat Odası üyeleri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününda Ankara'da olacak.

Didim Ziraat Odası üyeleri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününda Ankara'da olacak. Oda Başkanı Bahattin Gökdemir Ankara'da düzenlenecek olan etkinliklere Didim olarak katılım sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin bu yıl 14 Mayıs'ta Ankara'da kutlayacağı Çiftçiler gününe Didim'den de katılım sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir "14 Mayıs ülkemizde Çiftçi Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu yıl bu bayram, ülke genelinde tüm çiftçilerimizle birlikte başkentimiz Ankara'da Tandoğan Meydanında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı önderliğinde kutlanacaktır. 14 Mayıs Pazar günü saat 13:00'de Ankara Tandoğan Meydanında yapılacak olan Çiftçi Bayramı Kutlamasına bizlerde Didim Çiftçileri olarak katılım sağlayacağız. Didim Ziraat Odası önünden 13 Mayıs Cumartesi gece 00:00'da kaldıracağımız otobüslerle büyük bir coşku ve sevinçle Ankarada'ki kutlamaya katılacağız."dedi.

Gökdemir, sözlerini şöyle tamamladı "Ülkemizde tarımın, geniş istihdam alanı yaratması, beslenme ihtiyacını karşılaması, sanayiye hammadde temin etmesi, nüfusun yarısına yakınını bünyesinde barındırması açısından milli ekonomiye katkısı büyüktür. Her mevsim çalışarak sofralarımızın ekmeğini, meyvesini, sebzesini üreten tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Bayramını kutluyorum ve ürünlerinden bol kazanç sağladıkları verimli günler diliyorum"

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