Didimli Romanlar Hıdrellezi Gönüllerince Kutladı

Didim Rumelili Romanlar Derneğinin geleneksel bahar şenliği orman kampında yapıldı.

Didim Rumelili Romanlar Derneğinin geleneksel bahar şenliği orman kampında yapıldı.

Orman Kampında gerçekleşen Etkinliğine Didim Kaymakamı İskender Yönden ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kaymakam Yönden ile Başkan Atabay, Roman vatandaşlarıyla bir araya gelerek Hıdrellezi kutlarken, Dernek Başkanı Mümin Var, ise Kaymakam Yönden ve Başkan Atabay'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Orman Kampını dolduran yüzlerce Roman vatandaş çalan müzikler ile kendilerinden geçti. Gençlerin ağırlıkta olduğu şenlikte yerinde durmayan Romanların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu Dernek başkanı Mümin Var ise bu yıl şenlik 7 Mayıs'ta yaptıklarını belirterek katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti.