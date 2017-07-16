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Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti

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Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 1. yılında hayatını kaybeden şehitlerimiz ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de anıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 1. yılında hayatını kaybeden şehitlerimiz ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de anıldı. Darbe girişiminde bulunanlar Didimlilerce lanetlenirken şehitler için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri doğrultusunda ülke genelinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri Didim'de de gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Didimliler açtıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde Bulvardan Didim Kent Meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Didim eski kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kayseri Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, daire müdürleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca "Şehitler Ölmez Vatan bölünmez" "Vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Kent Meydanı dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle süslenirken, başarısız darbe girişimini anımsatan posterler de asıldı.

Meydandaki etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Atatürk anıtına üzerinde Türk Bayrağı motifleri ile süslenmiş kırmızı beyaz çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı İskender Yönden kısa bir konuşma yaptı. Yönden şehitlere rahmet, gazilere afiyet dileyerek terörü lanetledi.

Kaymakam Yönden'in konuşmasının ardından Didim İlçe Müftülüğünde görevli İmamlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve ardından dualar edildi. Diğer yandan da 15 Temmuz şehitlerinin anısına oluşturulan şeref defterine Didimliler duygularını aktardı.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek yüksekokulu Müdür yardımcısı Metin Polat ise 15 Temmuz başarısız darbe girişimin 1. yılında ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarla ilgili alandakilere bilgilendirmelerde bulundu.

Anma etkinlikleri kapsamında şehitler için lokma hayrında bulunuldu ve çay ikram edildi. Gecenin ilerleyen vakitlerinde ise vatandaşlara pilav, tavuk ve ayran ikramında bulunuldu.

Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti

Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti

Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti

Didimliler 15 Temmuz’da Meydanlara Akın Etti

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