  • BIST 94.193
  • Altın 140,772
  • Dolar 3,5604
  • Euro 3,8966
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 20 °C

Digor’ Da Trafik Kazası: 4 Yaralı

» »
Digor’ Da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kaza Kars-Digor Karayolun da meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil Kars'tan Digor istikametine seyir halindeyken Digor'a 4 kilo metre kala yoldan çıkarak...

Digor'da bir otomobil şarampole uçtu. Feci kaza da 4 kişi yaralandı.

Kaza Kars-Digor Karayolun da meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil Kars'tan Digor istikametine seyir halindeyken Digor'a 4 kilo metre kala yoldan çıkarak takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü H.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Y., F.B., Y.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesinden ’Engelliler Haftası’na Özel Anket08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Zabıtadan S Plaka Denetimi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni’de Fidanlar Toprakla Buluştu08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon Anlaşması İmzalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Erü’de “Sosyal Bilgiler Ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış, Beceri Ve Yeterlik Temelli Öğretim” Konulu Seminer Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Kalp Hastalığında Yaş Engel Teşkil Etmiyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Yenimahalleliler Kültür Gezisinde08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Digor’ Da Trafik Kazası: 4 Yaralı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yücel’den Avsallar Halkına İmar Planı Müjdesi08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti