Digor’da Ambulans İle Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kars'ın Digor İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile kamyonet çarpıştı.

Kars'ın Digor İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Digor istikametinden, Kars istikametine seyir halinde olan R.C.'nın sürücülüğünü yaptığı ambulans ile Kars istikametinden Digor İlçesi istikametine seyir halinde olan sürücülüğünü E.O.'nun yaptığı kamyonetin yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ambulans ve kamyonette bulunan toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yarandı.

Kazayı gören durumu 112 ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile 112 ekipleri yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.