Dika’nın Madde Bağımlıları Projesine Ab’den Onay

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personelleri, Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonu projesi çerçevesinde İtalya'da eğitim alacak.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personelleri, Madde Bağımlılarının Rehabilitasyonu projesi çerçevesinde İtalya'da eğitim alacak.

Merkezi Mardin'de bulunan, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'a yönelik çalışmalar yapan illerinin hizmet alanı içinde bulunduğu DİKA "Madde Bağımlılarının Yaşama Sosyal Entegrasyonu " projesine AB'den destek almayı başardı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bölgenin çok genç nüfusa sahip olduğunu terörden sonra en büyük tehlikenin madde bağımlılığı olduğunu söyledi. Yapılan araştırmaların madde bağımlılık yaşının ilköğretim seviyesine indiğine dikkat çeken Altındağ, bin dönüm alan üzerinde kurulu, özerk bir yapıya sahip bir yönetimi olan ve madde bağımlılığı konusunda dünyanın en etkili eğitimin verildiği İtalya'nın Rimini kentine personelini eğitimi yerinde görmeye gönderdiğini söyledi. Altındağ "Batman'da tespit ettiğimiz, isimleri bizde saklı olan 150 madde bağımlısını, toplumsal yaşama adapte etmek için "Madde Bağımlılarının Yaşama Sosyal Entegrasyonu" konulu bir proje hazırlayıp AB'ye sunduk. AB projemizi uygun buldu. 300 bin euro değerinde bir proje. İtalya'nın Rimini kenti Sanpatizano köyünde bulunan ve madde bağımlılarının rehabilitasyonu konusunda dünyanın en etkili eğitiminin verildiğini öğrendik. Projenin amacına ulaşması için personelimizi İtalya'ya eğitime gönderdik. Bölgede Madde bağımlılarına dönük etkin bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Madde Bağımlılarını iş garantisi ile rehabilitasyona tabi tutacaklarını ifade eden DİKA genel Sekreteri yılmaz Altındağ, "İtalya'daki rehabilitasyon çalışmalarını örnek aldık. Orada rehabilitasyon alanı içinde insanlar üretken hale getiriliyor. Eğitim köyünde para, telefon, alışveriş yok. Belli bir süreye kadar verilen işler yapılıyor. Sonra eğitime katılanlara para kazandıracak el sanatları, hayvan bakıcılığı gibi farklı meslek edindirici mesleklere yönlendiriliyor. Belli bir süreden sonra tedavi edilen bağımlılar para kazanmaya başlıyor ve aileleri ile görüşme imkanı buluyor. 3 yıl eğitimden ayrılmama zorunluluğu var. Eğitime alınan kişi sağlıklı ve meslek edinmiş, para kazanır hale gelmiş olarak toplumsal yaşama kazandırılıyor. Biz de Batman Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüteceğimiz proje ile önce eğitmenleri eğiteceğiz, eğitmenlerimiz de madde bağımlılarını iş garantisi ile eğitecek. Tedavi gören bağımlılara eğitimleri sonunda çalışma ortamı sağlayacağız" diye konuştu.

Madde bağımlıların ailelerinde de travma yaşandığına ve ailenin de rehabilitasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Altındağ, "Bir ailede madde bağımlısı var ise o ailenin genelinde bir travma ve bir tedirginlik yaşanıyor. Projemizde, anne. Baba ve kardeşlerin de kontrol altına alınması ve rehabilitasyonu söz konudur. Biz aileyi ve madde bağımlısını sinema, festival ve kültürel gezilere götürerek rahatlatmak ve sosyal hayata bağlanmasını sağlamaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.