Dikbıyıklı öğrencilerin orman ve ağaç sevgisi

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Okullarda Orman Programı kapsamında Dikbıyık İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere orman ve ağaç sevgisi aşılandı

Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında itibaren yürütülüyor. Bugün 23 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu programa ülkemiz, TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katıldı. Dikbıyık İlkokulu da bu programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılından başlayarak, iki yıllık sürece yayarak uygulamaya başladı. Proje koordinatörü öğretmenler Yahya Bayçelebi ve Ayhan Arslanbay, projenin tanıtımını yaptı.

AMAÇ ORMAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK

Proje Koordinatörü Arslanbay, bu projeyle amaçlarının, sürdürülebilirlik için eğitim, disiplinler arası yaklaşım (Whole school approach), Alternatif Eğitim Metotları, Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education),Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning), Değerler Eğitimi (Values Education), Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle (oyun, tiyatro, müzik, resim) Desteklenmesi gibi eğitim yaklaşımlarını kullanarak çocuklarımıza orman sevgisini vermek olduğunu söyledi.

Projede Okul Orman Timi olarak görev alan öğrenciler Emirhan Karaca, Emirhan Sezgin,Kaan Yavuz, Kaan Bayçelebi, Nisa Taşkın,Şeyma Denkçi ve Yeşim Özkan, arkadaşlarına iki yıl boyunca yapacakları faaliyetleri anlatarak, 'kahverengi bayrağı' kazandırmak istediklerini söylediler. Dikbıyık İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, orman andıyla ağaçları koruyup çoğaltacaklarına söz verdiler.