Diken Ailesinde Arazi Polemiği Bitmiyor

Diyarbakır'da 10 bin dönümlük arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmalarda polemik sürüyor.

Diyarbakır'da 10 bin dönümlük arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmalarda polemik sürüyor. Ramiz Diken, kuzeni Vecdet Diken Şeyhanlıoğlu'nun cinayetlerin azmettiricisi olduğunu iddia etti.

Diyarbakır Batı Karakoç Mahallesi'nde 2 hafta önce tarlada bulunan cesedin Mimar Gülseven Diken'e ait olduğu belirlendi. Gülseven Diken, 10 bin dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden 4'üncü kişi oldu. Olayın ardından aile olarak can güvenliklerinin olmadığını savunan Gülseven Diken'in ablası Vecdet Diken Şeyhanoğlu, amcası Remzi Diken'in cinayeti azmettirdiğini öne sürerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup basın açıklaması düzenledi.

Vecdet Diken Şeyhanlıoğlu'nun açıklamasının ardından bugün de Remzi Diken'in oğlu Ramiz Diken basın açıklaması yaptı. Şeyhanlıoğlu'nun rüyasında babasını gördüğünü, "bu işin arkasında amcan var onu suçla" şeklinde akla ziyan ithamlarda bulunduğunu öne süren Ramiz Diken, "Oysa adaletin tecellisi ve somut gerçekliğin ortaya çıkması rüyalarla olmayacağı açıktır. Nitekim amcamın kızı Vecdet Şeyhanlıoğlu ve kardeşlerinin ikamet ettiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç Mahallesi Adaklı mezrasında bugüne kadar birçok karanlık cinayetler işlenmiştir. 23 Aralık 2015'te Serdar ve oğlu Ahmet Diken, yine amcasının oğlu Cemal Diken ile birlikte hunharca katledilmiştir. Bu olayla ilgili olarak Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016239 esas sayılı dava dosyasında yargılama devam etmektedir" dedi.

"Bu ölümlerin son bulmasını istiyoruz"

Vecdet Diket Şeyhanlıoğlu ve yakınlarının kaldığı köyde gündüz saat 12.00'de evlerine yaklaşık 20 metre mesafede 38 kurşunla kardeşlerinin ve yeğenlerinin öldürülmesi olayını görmemelerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu savunan Ramiz Diken, konuşmasına şöyle devam etti:

"Serdar ve Ahmet ile Cemal Diken'in öldürülmesi olayı ile ilgili konu yargıya intikal ettirilmiş ve failleri belirlenmiş iken bana ve babam Remzi Diken'e suçlamalarda bulunulması faillerin gizlenmesine yönelik bir tutumdur. 16 Kasım 2017'de Gülseven Diken yine ikamet ettikleri Batı Karakoç Mahallesi Adaklı mezrasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Konu savcılığa intikal etmiş ve soruşturma hala devam etmektedir. Adı geçen şahsın gerek bana ve aileme yönelttiği suç isnatları ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, sosyal medyada bana ve aile fertlerimize yönelik gerçek dışı paylaşımlarda bulunanlar hakkında da yargı yoluna başvuracağımızı belirterek isteriz. Kendi aralarındaki bu kardeş kavgası tamamıyla bizim dışımızda gerçekleşmiştir. H.Z.D. şu anda birinci dereceden sanık olarak tutuklu. Ortada bir vaka var ve durmadan devam eden bir ölüm seri bir cinayete dönüşmüş, bu ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Beni öldürmeye, babamı öldürmeye teşebbüs etmeleri umurumda değil."

Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 10 bin dönüm arsa nedeni ile 12 kardeş 5 ve 7 kişilik gruplara ayrılırken, 2003 yılından beri devam eden husumet nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti.