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Dikiz Aynasında Kokain Bulundu

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Dikiz Aynasında Kokain Bulundu
Batman'da polisin durdurduğu bir aracın dikiz aynasında 35 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.

Batman'da polisin durdurduğu bir aracın dikiz aynasında 35 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan şahıs ve şahıslara yönelik olarak planlı çalışmalarına devam ediyor. Yol kontrolü yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Arama sırasında, "Sarıkız" adlı narkotik köpeği aracın dikiz aynasına tepki verdi. Bunun üzerine dikiz aynasını açan polis, 35 gram taş kokain maddesi buldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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