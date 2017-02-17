Dikkat Bakan Çıkabilir

Referandum ziyaretleri kapsamında Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çat kapı Bursa'nın İnegöl...

Referandum ziyaretleri kapsamında Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çat kapı Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek sokaklarında tek başına gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Bakan Müezzinoğlu'nu gören esnaflar, şaşkınlığını gizleyemediler. Fırını da ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, sıcak simitlerde tadıp, çevresindeki vatandaşlara da ikram etti.

Esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, "Arada bir çat kapı ziyaretlerimiz oluyor. Bu akşam da İnegöl'e uğrayalım, kimseye haber vermek istemedik. Vatandaşlarımızın hatırını sorduk, selam verdik." dedi.

Büyükanne anne projesinden bahseden Müezzinoğlu, "Bursa'mızda da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz. Bin aileyi üstlendiler. İnşallah bu bin ailenin, dağılımını da önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Büyükanneler ile torunları, anneler ile aileyi güçlü bir yapıya kavuşması için böyle bir destek veriyoruz." dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Müezzinoğlu, daha sonradan ziyaretlere dahil olan Kaymakam Ali Akça, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İnegöl Gençlik Kollarının toplantısına katılarak gençlere seslenen Müezzinoğlu, "İnegöl'de referandumda yüzde 80 oyu geçin ben sizi Ankara'da ağırlayayım. Oy oranında yüzde 1'lik düşüşü kabul ederim. Yüzde 79'u kabul ederim. CHP ile HDP'ye yüzde 20'den fazla oy bırakılır mı?" diye konuştu.

Referandum'dan çıkan Evet ile gençler olarak ülkenin önünün açılacağını ifade eden Müezzinoğlu, "Güçlü bir siyasi istikrar ve güçlü bir icraat dönemi olacak. Gençlerle ilgili bakın biz seçilme yaşını 25'e indirdik. Seçme yaşı 18. Seçilme yaşını 18'e indirmek için kaç yıldır anayasa değişikliği yapalım dedik. Hep karşı çıktılar. seçerken beni seç, bana inan bana güven, ama size gelince "anlamaz onlar, çoluk çocuk mu oynatacağız" diye seçilme yaşını 18'e indirmeye karşı çıktılar. Halbuki bu yaş grubunda 8 milyon oy var. 8 Milyon oyun karşılığında diyorlar ki; bana o oyları ver, ama sen talip olma. Biz de diyoruz ki; talip olmak haklarıdır, haklarını verelim, kullanırlar kullanmazlar o ayrı mesele. Gençlere hayır dedirtmeye çalışıyorlar. Gençlerin hayır demesi kendi kendini inkar olur. sen milletvekilliği, belediye meclis üyeliği için aday olmayı düşünmezsin, seçilmekle ilgili bir derdin olmayabilir, ama kardeşim gençlerin hakkını cebine koy. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin genç oy kullanıyor. Örneğin, 22 yaş 1 Milyon 200 bin. Bir milletvekili 100 bin oyla seçiliyor. 1 milyon 200 bin gencin içinde 22 yaşında bir veya iki tane milletvekili adayı olsa, bir veya iki tane mecliste temsilcisi olsa güzel olmaz mı? Atatürk elden gidecek korkutuyor, bilmem ne olacak korkutuyorlar. Çocuk mu kandırıyorsun. Bu ülkenin büyük hedefleri var. Milletin medeniyet değerleri var. Daha çok umut veren, daha çok güven duyan, onlara daha çok yetki ve sorumluluk veren bir sürece inşallah sizler sahip çıkın. Bu anlamda güçlü bir çalışmaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

AK Partinin kurulduğu dönemde İl Başkanlığı görevi yaptığını söyleyen Müezzinoğlu, "Son girdiğimiz 11 seçimler de, seçimlerde çalışmaların önemli olduğunu söylemiştim. 11 seçim hep çok hep çok önemli dedik. 11 seçimi terazinin bir kefesine koyun, bu referandumu öbür kefeye koyun. Referandum, bütün bu 11 seçimden çok daha önemli. Bu milletin gelecek 50 yılını, 100 yılını, medeniyet değerlerimizi, bu millete umut bağlayan mazlum ve mağdur milletleri artık güvenini artıracak, onların kaderine güç verecek, dolayısıyla bu seçimler 11 seçimin toplamından daha önemli. Bu anlamda en hayati viraja giriyor bu milletin kaderi, demokrasisi, milli iradesi. Bu ülkede Menderes'i zorla idama götürdüler." dedi.

Bakan Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Partimize kapatma davası açtılar. 11 Hakim 5 ay… Ülkenin gelişmesi, büyümesi lazım. Her gün bir telefon geliyordu bir oyla kurtuluyoruz, ertesi gün bir telefon geliyor; bir oyla kapatılıyoruz. 5 ay bir gün öyle bir öyle. Papatya falı gibi bir gün kurtulduk, bir gün kapatıldık. Bir gün sonra karar verselerdi muhtemelen bir oyla partimiz kapatılacaktı. Çünkü bir oyla kurtulduk. Kurtulan AK parti miydi? Hayır. Topyekun millet kurtuldu. O 5 ayda ekonomi durmuştu. Bedelini millete ödettiler. Artık milletin ümüğünü sıkamayacaklar. Bu seçim diğerlerinin toplamından daha önemli bir referandum."