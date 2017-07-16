Dikkatsizlik Sonu Oluyordu

Zonguldak'ta asfaltlama işçisi olarak çalışan 1 kişi elektrik akımına kapıldı.

Zonguldak'ta asfaltlama işçisi olarak çalışan 1 kişi elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak Belediyesine bağlı özel bir taşeron şirketinde asfaltlama işçisi olarak çalışan ve yanındaki kamyonun tamperinin elektrik teline değmesi sonucu 42 yaşındaki Ubeydullah Y. akıma kapılarak yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ubeydullah Y. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ubeydullah Y.'nin ayaklarında ve sırtında yanıklar olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Ubeydullah Y., il dışında yanık ünitesi bulunan bir hastaneye gönderilecek.

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Gülten Küçük, "Kamyon damperini yukarı kaldırdığı sırada bir patlama sesi duydum. Sonra bir gürültü bağırma çağrışma oldu. Kamyonun yanında çalışan bir işçinin yerde yattığını gördük. İşçiyi sonra kenara yatırdık. Ayaklarında yanıklar vardı. Bende 112'yi aradım" dedi.