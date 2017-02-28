Diksiyon Kursunda Yeni Dönem

Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili konuşmak için Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diksiyon Kursu'nun 40'ıncı...

Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili konuşmak için Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diksiyon Kursu'nun 40'ıncı dönem kayıtları 10 Mart 2017 Cuma Günü sona eriyor.

Etkileyici ve renkli bir konuşma için gerekli ipuçlarının paylaşılacağı ve uygulamalarla öğrenilen yeni bilgilerin hayata geçirileceği yeni dönem diksiyon kursu 17 Mart-18 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Personeli Diksiyon Eğitmeni Sabahattin Bostancıoğlu tarafından verilen eğitimlerle Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanarak kişilerin kültürel gelişimlerini sağlanması amaçlanıyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurs salı ve cuma günleri 18.00-20.00 saatleri arasında Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Diksiyon Kursu'na katılmak isteyenlerin Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yer alan Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine bir adet fotoğraf ile müracaat edebilecekleri, ayrıca 0284 236 00 12 numaralı hattan detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.