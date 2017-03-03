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Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı

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Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kutlamalarda ve eğlencelerde dilek tutularak havaya salınan dilek balonlarının zararları ile ilgili proje başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kutlamalarda ve eğlencelerde dilek tutularak havaya salınan dilek balonlarının zararları ile ilgili proje başlatıldı.

"Eğitimde İyi Örnekler" çalışması kapsamında Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen proje ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Aynur Çiftçi, orman yangınlarıyla ilgili konular işlenirken, özellikle dilek fenerlerinin yol açtığı yangınların öğrencilerinin ilgisini uyandırdığını ve 11. Sınıf öğrencileri Mehmet Kulle ve Selen Aksoy'un bu konuyu proje haline getirmek istediklerini belirtti.

Öğrencilerin uzun bir araştırma sonunda elde ettikleri haber, fotoğraf ve bilgilerden hazırlanan görüntüleri ilkokul ve ortaokullarda sunduklarını belirten Çiftçi, öğrencilerine ve okul müdürüne duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kamuoyunda "dilek balonu" ya da "dilek feneri" olarak adlandırılan ve 2-3 TL gibi ucuz fiyatlarla satılan oyuncaklar orman yangınlarına sebep oluyor. Özel günlerde dilek dilenerek tutuşturulup havaya bırakılan bu fenerler, ormanlık alanlara düştüklerinde faciaya sebebiyet verebiliyor. Yakın zamanda İngiltere'de bu fenerlerin sebep olduğu yangın, geniş bir ormanlık alanın yanmasına ve 11 itfaiye çalışanının yaralanmasına yol açmıştı. İzmir Alsancak'ta bir evde ve Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda, aynı nedenle çıkan yangınlar ağır hasarlara yol açmıştı.

Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı

Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı

Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı

Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı

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