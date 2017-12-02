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Dilenciler Esnaf Ve Vatandaşı Bıktırdı

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Dilenciler Esnaf Ve Vatandaşı Bıktırdı
Denizli'nin Çivril ilçesinde son zamanlarda sayıları artan dilenciler vatandaşları ve esnafı bıktırdı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde son zamanlarda sayıları artan dilenciler vatandaşları ve esnafı bıktırdı.

Cadde, sokak ve mahallelerde kapı kapı gezen dilenciler vatandaşları huzursuz ediyor. Dilencilerin rahat bir şekilde mahallelerde ve sokaklarda gezmelerinin insanları rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, "Her sokakta, her caddede karşımıza bir dilenci çıkıyor. Özellikle perşembe ve cuma günleri her yer dilenci. Pazaryeri, caddeler, cami önleri, her yerde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıyorlar. Yollar ve caddeler dilencilerden geçilmiyor" dedi.

Vatandaşların yanı sıra esnaflar da dilencilerden rahatsızlık duyduklarını belirterek, bu durumun işlerine olumsuz etki yaptığını ifade etti. Dilencilerin şehir dışından geldiğini iddia eden bazı esnaf "Gün içinde dükkana giren çıkan dilencinin haddi hesabı yok. Dilencilerden dolayı iş yapamıyoruz. Alışverişe gelen müşterilerimiz dilenciler tarafından resmen taciz ediliyor. Perşembe gün Uşak'tan minibüsle Çivril'e geliyorlar, sabahtan akşama kadar dileniyorlar, cuma günde cami önlerinde ve dükkan dükkan gezerek dileniyorlar" diyerek tepki gösterdiler.

Belediyenin duruma bir çözüm bulması gerektiğini ifade eden esnaflar, "Şehir merkezinde dilenci sayısında artış var, yetkililerimiz bu konuya çözüm bulsunlar. Dilencilerin şehrin merkezinde insanlara duygu sömürüsü yaparak gezmeleri bizleri rahatsız ediyor. Yetkililerin bu konuya çözüm getirmelerini istiyoruz" dedi.

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