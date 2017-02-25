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Dilencilikten İşlem Gördü Çatıya Çıktı

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Dilencilikten İşlem Gördü Çatıya Çıktı
Karabük'te dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince işlem gören ve 52 TL'sine el konulan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Karabük'te dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince işlem gören ve 52 TL'sine el konulan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Karabük'te akşam saatlerinde dilencilik yaptığı gerekçesi ile zabıta ekiplerince işlem yapılan Doğan Kılıç, 100 mahallesi 1002 nolu cadde üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıda yarı çıplak bir şahsın intihar girişiminde bulunduğu ihbarını alan polis, 112 ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Meraklı vatandaşların film izler gibi izlediği olayda bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bir vatandaş da atla diye bağırdı.

2 komiser 5 katlı apartmanın çatı katında intihar girişiminde bulunan Kılıç'ı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin el koyduğu 52 TL'yi almadan inmeyeceğini söylemesi üzerine dakikalarda dil döktü. Komiserlerin parayı vereceklerinin sözünü alan Kılıç daha sonra çatıdan indi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsı ifade vermek üzere karakola getirildi.

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