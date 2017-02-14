Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şaşırttı

Afyonkarahisar'da düzenlenen dilenci operasyonunda kadının üzerinden çıkan bin 625 TL, zabıta ekiplerini hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar'da düzenlenen dilenci operasyonunda kadının üzerinden çıkan bin 625 TL, zabıta ekiplerini hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde sağlık sorunlarını bahane ederek vatandaşların duygularını sömüren dilenci Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Zabıta karakoluna getirilen kadının üzerinden bin 625 TL para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan para için gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı bildirilirken, Kabahatler Kanunu'na göre söz konusu dilenciye 109 TL para cezası kesildiği bildirildi.