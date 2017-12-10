“Dilimiz Kimliğimizdir” Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arasında...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere teşekkür belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve Deneme Yarışmasında il değerlendirme sonuçlarına göre dereceye giren öğretmen ve öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak kendilerine birer teşekkür belgesi takdim etti.