Dilkent Akademi İngilizce Konferansları Başlıyor

BİLSAM bünyesindeki Dilkent Akademi tarafından, yabancı dil öğrenmeye katkı amaçlı olarak başlatılacak olan konferansların ilki Cuma günü başlıyor.

Haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilecek olan konferanslar yarım saat sunum, bir saatte müzakere olarak planlandı. Sunum ve müzakerelerin tamamen İngilizce yapılacağı belirtilirken ilk hafta İngilizce Öğretmeni Tarık İnce'nin konuk olacağı konferans, "Why Can't We Learn English" konusuyla 8 Aralık Cuma saat 18.00'da BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde de Arapça programlarında ekleneceği seri konferanslara herkesin katılabileceği ifade edildi.

İlk serisi 4 hafta sürecek olan konferansların diğer konuşmacıları ise şu şekilde:

"İngilizce Öğretmeni Elizabeth Wells - Language and Empires, Doç. Dr. Selahaddin Bakan - Economy and Policy Relation ın Turkey, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek- Political Economy and State."