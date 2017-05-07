Dilovası’nda Anlamlı Seminer

Dilovası Belediyesi'nin organize ettiği "Kuran'ı Anlamak" semineri önceki gün çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi'nin organize ettiği "Kuran'ı Anlamak" semineri önceki gün çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası Kültür Merkezinde düzenlenen seminerin modaratörlüğünü Sosyolog Yusuf Özkan yaptı. Konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan'ın konuk olduğu programa Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkan Vekili Fazıl Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Seminer öncesi bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Dilovası Belediyesi olarak ilçemizin gelişimine katkı sunmak ve ilçemizi daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek için projelerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 7 yıldır süren değişim ve dönüşümün devam etmesi ve yeni yatırımlarla birlikte daha güzel bir Dilovası için alt yapıdan üst yapıya kadar tüm alanda yeni bir Dilovası'nı inşa ederken, büyüyen kentimizle birlikte hemşerilerimizi de sosyal ve kültürel anlamda hayata katmak, bilinçlendirmek adına sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dilovası Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında bu güne kadar birçok seminer ve toplantı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bugün burada yine iki önemli misafirimiz ağırlayarak günümüz önemli sorunlarından olan dinimizi ve Kuran'ımızı en iyi şekilde okuyabilmek ve anlayabilmek adına "Kuran'ı Anlamak" adlı bir seminer düzenledik. %99'u Müslüman olan ülkemizde ne yazık ki her geçen gün yozlaşan hayatlar ve saptırılan dinimizi en iyi şekilde anlamak ve dinimizi en iyi şekilde yaşamak adına gerçekleştirdiğimiz bu seminerin hemşerilerimizin yaşantısına katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Kur'an-ı Kerim'in hayatımızda iz bırakması gerekir. Kur'an'ı yaşamak ibadettir" dedi. Kuran'ın anlamından uzaklaşıldığını belirten, Okuyan; "Kuran metinlerinin anlamıyla ilgilenmez olduk. Onu anlamadan okuyoruz. Kur'an'ın indirilmesinin gayesi O'nu hayata taşımaktır" diye konuştu. "Kur'an zordur" diyenleri eleştiren Prof. Okuyan şu mesajları verdi: "Bir Müslüman, Kur'an'ı okumalı, anlamalı ve hayatına tatbik etmelidir. Kur'an'a saygı O'nu okumakla, anlamakla ve yaşamakla olur. Darmadağın "Bütün mesele Kur'an ile irtibatı iyi kurabilmektir. Huzurlu bir dünya istiyorsak Kur'an'a dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.