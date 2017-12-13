Dilovası’nda Çöp Konteynerleri Yenileniyor

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki hasarlı hale gelen, yıpranan ve atıl durumda olan konteynerleri yeniliyor.

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki hasarlı hale gelen, yıpranan ve atıl durumda olan konteynerleri yeniliyor.

İlçede bulunan çok sayıda konteynerin kullanım hatası ve kasıtlı olarak hasarlı hale geldiğini söyleyen yetkililer, "Hasarlı hale gelen metal ve plastik konteynerin tamir yapılanları onarıldı. Onarılamayacak durumda olan konteyner ise hurdaya çıktı. Bazı konteynerler kasıtlı olarak, bazıları da çöp yerine inşaat atığı, moloz, ağaç dalı gibi atıklar yüzünden hasarlı hale gelmektedir. Tamir edilebilecek konteynerler kısa süre içinde tamir ederken, tamir edilmeyeceklerin yerine de 400 ve 700 litrelik yeni konteynerler bırakıyoruz. İlçedeki sokak ve caddelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruşları ile okullarımızın bahçelerine de yeni konteynerler bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevre temizliği için, konteynerlerin yenilenmesi ve onarılmasının yanı sıra düzeli aralıklarla dezenfekte aracı ile düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan konteynerlere zarar vermemelerini, zarar verenleri de ihbar etmelerini istiyoruz" dediler.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "İlçemizin temizliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biridir. Mevcut ekipmanlarımızla günlük şehrimizin temizliğini yapıyoruz. Şehrimizin temizliği için büyük önem taşıyan çöp konteynerleri ve bulunduğu alanları dezenfekte köpüklü su ile yıkayarak temizliyoruz. Bunun yanında bütçemiz dahilin de kentteki muhtelif çöp konteynırlarını yeniliyoruz ve yenilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan çöp konteynerlerini hor kullanmamalarını, çöplerini boşaltırken daha dikkatli olmalarını, istiyoruz. Bahçe, moloz ve inşaat atıklarını çöp konteynerlerine atmamalarını, evsel çöp atıklarını konteynere atmadan önce sularını lavabolarda süzerek atık poşetlerde ve ağızları bağlı olarak çöp konteynerlerine bırakmalarını bekliyoruz" dedi.