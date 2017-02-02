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Dimitrios Itoudis: "Fenerbahçe Maçı Daha Çok İstedi Ve Kazandı"

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Dimitrios Itoudis: "Fenerbahçe Maçı Daha Çok İstedi Ve Kazandı"
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrios Itoudis, "Hatalarımız çoktu maçın sonuna kadar savaştık ve Fenerbahçe maçı daha çok istedi ve kazandı" dedi.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrios Itoudis, "Hatalarımız çoktu maçın sonuna kadar savaştık ve Fenerbahçe maçı daha çok istedi ve kazandı" dedi.

THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 77-71'lik skorla mağlup etti.

Itoudis, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Başa baş giden bir maçtı. Maçın başında öndeydik daha dengeliydik ancak üçüncü çeyrek bize çok zarar verdi. Hatalarımız ve top kayıplarımız oldu bunda Fenerbahçe'nin savunması da etkili oldu. Hatalarımız çoktu maçın sonuna kadar savaştık ve Fenerbahçe maçı daha çok istedi ve kazandı" diye konuştu.

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