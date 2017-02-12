Din Görevlileri, İstişare Çalıştayında Bir Araya Geldi

Batman'da sürdürülen din hizmetlerinin verimliliğini artırma ve sunulan hizmetlerde toplumda farkındalık oluşturma adına din görevlilerince gerçekleştirilen...

Batman'da din görevlileri, istişare çalıştayında bir araya geldi.

Batman'da sürdürülen din hizmetlerinin verimliliğini artırma ve sunulan hizmetlerde toplumda farkındalık oluşturma adına din görevlilerince gerçekleştirilen faaliyetler üzerine değerlendirmeler yapmak için istişare çalıştayı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Turgut Erhan başkanlığında yapılan çalıştayda, din görevlileri bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştayda, şehrin manevi hayatına yön verme, vatandaşa yönelik sunulacak din hizmetlerinin planlanmasında sosyal ve kültürel bağlamda yerel şartların dikkate alınması, birlik ve beraberliği yok eden terör ve terör örgütlerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi gibi konular tartışıldı.