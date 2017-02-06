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Din Görevlileri “Teröre Birlikte Dur Diyelim” Temalı Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi

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Din Görevlileri “Teröre Birlikte Dur Diyelim” Temalı Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi
Din görevlileri "teröre birlikte dur diyelim" temalı futbol turnuvasında bir araya gelerek teröre tepki gösterdi.

Din görevlileri "teröre birlikte dur diyelim" temalı futbol turnuvasında bir araya gelerek teröre tepki gösterdi.

Din görevlileri "teröre birlikte dur diyelim" temalı futbol turnuvasında bir araya geldi. Solmayan Güller Gençlik ve İlim Yayma Derneği tarafından organize edilen turnuvaya Trabzon Müftülüğü, Erzurum Müftülüğü, Sakarya Müftülüğü, Yalova Müftülüğü, Balıkesir Müftülüğü, Gebze Müftülüğü, İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Müftülüğü, Esenler Müftülüğü ve Ataşehir Müftülüğünün çeşitli kademelerinde görev yapan din görevlileri katıldı. Teröre tepki göstermek için bir araya gelen din adamları bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Turnuvayı organize eden Solmayan Güller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Ekşi ile yapılan röportajda, "Bugün burada din görevlileri olarak, gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada meydana gelen terör olaylarına tepkimizi göstermek için bir araya geldik. Her takım turnuvada "İnsanlık için teröre birlikte dur diyelim" temalı formalarla mücadele ettiler. Bugün Terör denilince akla, " Gözü yaşlı anneler, babalar, eşler, yetim kalan çocuklar, kaybolan umutlar ve toprağa verilen nice masum insanlar gelmektedir. Terör bir insanlık suçudur. Hiçbir kimsenin böyle hain saldırılarla insanları öldürmesi kabul edilemez bir suç olduğu gibi, Allah katında da büyük bir günahtır. Yüce Mevla'mız Kur'an-ı Kerimde " Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir" ikazında bulunarak, bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek kadar büyük ve affedilemez bir günah olduğunu bizlere bildirmektedir. Bizler bugün burada teröre tepkimizi göstermek için bir araya geldik.

Bu organizasyonun birçok olumlu yanları da vardır. Bu tarz organizasyonlarla, birbirini tanımayan farklı ilçelerde, illerde görev yapan din görevlisi kardeşlerimizi bir araya getirerek onların tanışmasına kaynaşmasına da bir nevi vesile olunmaktadır. Derneğimiz olarak böyle güzel organizasyonlarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapan din görevlilerini bir araya getirmeye ve bu birlikteliklerimizde mesajlar vermeye devam edeceğiz" dedi.

2 Şubat Perşembe günü başlayan ve 6 Şubat Pazartesi günü Final maçıyla sonlanan "teröre birlikte dur diyelim" temalı bu futbol turnuvasında şampiyonluğu Balıkesir Müftülüğü kazandı. 2'nciliği Sakarya Müftülüğü, 3'üncülüğü de Esenler Müftülüğü elde etti. Dostça başlayan turnuva temasına uygun bir şekilde dostça tamamlanarak, tüm dünyaya "teröre hayır, kardeşliğe evet" mesajını vererek sonlandı.

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