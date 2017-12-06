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Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz Hakkari’de

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Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz Hakkari’de
HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hakkari il merkezi ve ilçelerini ziyaret ederek, öğretmenlerle bir...

HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hakkari il merkezi ve ilçelerini ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Dün Hakkari'ye gelen Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, il merkezindeki öğretmenlerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntıları ile okulların durumları hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Yılmaz, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Müdür Yardımcısı Bilal Gür ile birlikte Şemdinli ilçesindeki imam hatip okullarını da ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

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