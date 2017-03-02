Dinar’da Kar Yağışı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yağan kar sonrası ilçe beyaza büründü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonra ilçe adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaşırken, kar yağında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapış soğuğu da beraberinde getirirken, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.
Öte yandan, Afyonkarahisar ile birlikte Dinar ilçesinde yaklaşık 1 haftadan bu yanan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu.
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