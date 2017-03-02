Dinar’da Kar Yağışı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yağan kar sonrası ilçe beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yağan kar sonrası ilçe beyaza büründü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonra ilçe adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı yaklaşık 3 santimetreye ulaşırken, kar yağında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapış soğuğu da beraberinde getirirken, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Öte yandan, Afyonkarahisar ile birlikte Dinar ilçesinde yaklaşık 1 haftadan bu yanan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu.