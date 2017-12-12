Dinozorlar Çağından Kalan Ağacı Görmeye Gittiler

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesini (NGBB) ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesini (NGBB) ziyaret etti.

Orman Botaniği-I dersi kapsamında; Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne gerçekleştirilen ziyarete, Fakülte öğretim elemanları, dersi alan 43 öğrenci ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Özellikle ülkemizde ve dünyada önemli iğne yapraklı ağaç türlerini görmek ve tanımak amacıyla; "Canlı Bitki Müzeleri" olarak adlandırılan botanik bahçelerine ve "Canlı Ağaç Müzeleri" olarak adlandırılan; arboretumlara geziler yapılıyor. Bu amaçla ders döneminde Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tarafından İstanbul'un en önemli botanik bahçelerinden birisi olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine gezi düzenlendi.

Ziyarette Düzce Üniversitesi öğrencilerinin; son zamanlarda bu botanik bahçesinde sergilenen önemli koleksiyonlardan ve Orman Botaniği-I dersinin konularından birisi olan, dinozorlar çağından kalan ve yaşayan fosil Wollemi Çamını (Wollemia nobilis) görmeleri heyecanlandırdı.

Wollemi çamı (Wollemia nobilis), yeryüzünün yaşayan fosil ağaçlarından birisi olarak biliniyor. Wollemi çamının en eski fosili 200 milyon yıl öncesine, jura dönemi tarihine dek uzanıyor. Bu nedenle Wollemi çamı, dünyada dinozorlar zamanından kalmış tek ve nadir bitkiler arasında yer alıyor. 1994 yılında Blue Mountains'da Wollemi Milli parkında (Avustralya) çalışan bir park görevlisi tarafından keşfedilmiş olması ve doğal ortamda sadece 80 yetişkin ağacın bulunması, Wollemi çamını dünyanın en kapsamlı koruma projelerinin merkezine yerleştiriyor. Bu sebeple dünyanın değişik botanik bahçelerinde ve arboretumlarında koruma amaçlı yetiştirilen Wollemi çamı, İngiltere Kraliyet Botanik Bahçesinden (KEW) Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine getirilip, serada büyütüldükten sonra sergilenmeye başlandı.

Gezi kapsamında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu tarafından gerçekleştirilen kısa film gösteriminde botanik bahçesinin kuruluşuyla ilgili bilgiler edinen öğrenciler, Kurumun Bilim Danışmanı ve Orman Botaniği ve Dendroloji konusunda kitapları bulunan Prof. Dr. Rahim ANŞİN'le tanıştı ve bahçe hakkında kısa bir bilgi aldı. Sonrasında Doç. Dr. Necmi Aksoy, Uzman Serdar Aslan ve yüksek lisans öğrencileri Ahmet Ayteğin ve Yavuz Zorlu gözetiminde öğrenciler; Mesire Adası, Merkez Ada, Ertuğrul Adası, İstanbul Adası, Anadolu Adası, Arboretum Adasını gezdi. Ders kapsamında bu adalarda bulunan açık tohumlu (Gymnospermae) bitki taksonlarından; ardıçlar, su sedirleri, bataklık servileri, çamlar, göknarlar, ladinler, mazılar, sekoyalar, ginkgoları ve mamut ağaçları öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri; Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi kurucusu Ali Nihat Gökyiğit ve çalışanlarına; gelenekselleşen bu gezilere ve Fakülte lisans öğrencilerine staj yapmaları konusunda göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Müdür Yardımcısı Salih Sercan Kanoğlu tarafından Düzce Üniversitesi kampüsüne dikilmek üzere demir ağacı ve dişbudak fidanları hediye edildi.