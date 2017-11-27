Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi, Devrilen Tırda Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tır devrildi.

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tır devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Karaman beldesinde meydana geldi. Davut Öztürk'ün (60) kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı 67 AY 094 plakalı tır takla attı. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, devrilen tırın altında kalan Öztürk'ü araç içerisinden çıkardı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.