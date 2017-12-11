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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü, Otelin Bahçesine Düştü

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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü, Otelin Bahçesine Düştü
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullanılmayan durumdaki otelin bahçesine düştü.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullanılmayan durumdaki otelin bahçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de yağış sonrası kayganlaşan zeminde Enver A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kullanılmayan durumdaki otelin bahçesine düştü. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde incelemede bulundu. Kaza yapan araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kurtarılarak yediemin otoparkına çekildi.

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